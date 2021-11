Homem mata cunhado a pedradas e pauladas no interior de Alagoas

Um homem de 33 anos, identificado como Maciel da Silva, morreu após ser agredido a pauladas e pedradas. O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira, 12, no Sítio Jaboticaba, cidade de Feira Grande, agreste alagoano. Informações policiais dão fala que o autor do assassinato seria o cunhado da vítima, que fugiu do local a pé…

Informações policiais dão fala que o autor do assassinato seria o cunhado da vítima, que fugiu do local a pé logo após o homicídio.

Após o caso, uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e isolou a área. A perícia do Instituto de Criminalística foi acionada e realizou os primeiros levantamentos a fim de coletar vestígios que ajudem a elucidar o assassinato. O corpo será recolhido na sequência pelos funcionários do IML.

Ainda não há informações sobre a motivação para o crime. O caso só será esclarecido após as investigações da Polícia Civil de Alagoas.