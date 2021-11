Homenagem, pedido de roupa e mais! Veja o que rolou no ‘The Voice Brasil’

A noite da última quinta-feira (25) mostrou a terceira leva de batalhas do “The Voice Brasil” e rendeu diversos momentos irreverentes na tela da TV.

Após uma batalha cheia de energia de potência entre WD e Honey, Iza não só elogiou a dupla como não deixou passar sua paixão pelo look de WD. “Tira essa roupa e me empresta! É minha! Essa roupa é minha e acabou!”, disse a cantora aos risos.

Logo depois de mais uma batalha, dessa vez entre Ammora Alves e Bia Cantão, Claudia Leitte homenageou Iza após a dupla cantar “Meu Talismã”, hit da cantora. “Primeiro, quero prestar uma homenagem a essa mulher incrível do meu lado, que é talentosíssima e uma companheira! Ela é linda por fora, mas por dentro é mais, e estou tendo a oportunidade de ver isso de perto” disse a baiana.

O clima foi de tensão durante as batalhas, até certo ponto. Com a corda toda, Claudinha resolveu brincar um pouco de ser apresentadora do reality e chegou a imitar André Marques. “Agora fica aquele momento que Andre vai perguntando: ‘Assim, Claudia Leitte, e aí, fala pra gente!'”, disse ela que fez todo mundo rir com a situação.

Confira os melhores momentos: