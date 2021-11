Homofobia é crime: relembre famosos que sofreram ataques por serem homossexuais

Famosos acabam se acostumando a receber comentários com críticas e discurso de ódio nas redes sociais. No entanto, os que são homossexuais se tornam ainda mais alvo dessas pessoas, que cometem o crime de homofobia. Longe das redes, a situação também se repete.

Sucesso nas redes sociais durante as Olimpíadas de Tóquio, Douglas Souza passou por uma situação de homofobia quando viajava com o namorado, Gabriel Campos.

O jogador de vôlei afirmou ter sido vítima de homofobia por parte de um funcionário do aeroporto. “Quando falei que era meu namorado, a fisionomia dele mudou na hora e o tratamento também”, falou Douglas sobre um funcionário.”Ele perguntou o que o Gabriel ia fazer lá, eu mostrei no documento de união estável, disse que ele ia me acompanhar, trabalhar lá. Ele chamou um cara no telefone e disse que ele ia cuidar da gente. Levaram a gente para um outro lugar do lado da fila, onde tinha umas 20 pessoas, largaram a gente ali por umas 5 horas sem nenhum tipo de explicação”, contou o jogador.