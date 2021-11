Hora da receita: Aprenda a fazer um delicioso quiche de carne seca com molho de abóbora

Que tal uma receita especial de quiche para a noite desta quinta-feira? A combinação de carne seca com abóbora é certeira e a cara do Brasil. Nesta receita do site Panelinha, os dois ingredientes se misturam em uma explosão de sabores deliciosos. A receita rende seis porções e fica pronta em mais de 2h. Gostou? Aprenda a fazer agora!

1. Na véspera, coloque a carne-seca numa tigela e cubra com água fria. Leve à geladeira e deixe dessalgar por 12 horas, trocando a água a cada 2 horas.

2. Escorra a água e coloque a carne na panela de pressão. Cubra com água até a metade da panela, tampe e leve ao fogo médio. Assim que a panela começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 50 minutos.

3. Desligue o fogo e deixe toda a pressão sair antes de abrir a panela (se quiser acelerar, levante a válvula com um garfo, mas saiba que isso encurta a vida útil da panela). Com uma escumadeira transfira a carne para uma tigela. Com dois garfos, desfie a carne e reserve.

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada

5 colheres (sopa) de água gelada

1 colher (chá) de sal

1. Você vai precisar de uma fôrma de quiche, ou de fundo removível, de cerca de 20 cm de diâmetro e, de preferência, antiaderente. Numa tigela, coloque água com gelo. Reserve.

2. Corte a manteiga em cubinhos de cerca de 1 cm e coloque numa tigela com a farinha e o sal. Misture com as mãos, rapidamente, sem desmanchar a manteiga completamente.

3. Com a colher-medidora, coloque 5 colheres (sopa) de água gelada na tigela e misture apenas até conseguir formar uma bola. Evite trabalhar demais a massa, pois ela acaba ficando menos crocante. O segredo é deixar pontinhos de manteiga aparentes, sem serem incorporados à farinha.

4. Embrulhe a bola de massa com filme (ou coloque num saco plástico) e leve à geladeira por 1 hora para firmar.

5. Retire a massa da geladeira e do filme e/ou do plástico. Se estiver muito dura, amoleça com o calor das mãos, trabalhando o mínimo possível. Lembre que o truque aqui é manter a massa sempre gelada. Numa superfície lisa e enfarinhada, abra a massa com um rolo. Ela deve ficar maior que a fôrma para cobrir o fundo e as laterais.

6. Enrole a massa no rolo e desenrole sobre a fôrma. Com as mãos, modele a massa na fôrma, retirando as sobras. Para que a massa não fique rachada, é importante apertar os cantos para formar uma base sólida. Retire o excesso de massa passando o rolo sobre a fôrma ou com uma faquinha.

7. Leve a fôrma com a massa à geladeira por mais 10 minutos. Enquanto isso, preaqueça o forno a 200 °C (temperatura média-alta).

Coloque uma folha de papel-manteiga sobre a torta e preencha o fundo com feijão cru. (O objetivo é formar um peso que não deixe o fundo da massa inflar e quebrar ao assar.) Leve para assar por cerca de 20 minutos, até que esteja dourada. Retire os feijões e o papel do fundo. Reserve a massa. Enquanto isso, prepare o recheio.

300 g de queijo de coalho

1 colher (sopa) de manteiga

½ cebola

5 ovos

1 xícara (chá) de creme de leite fresco

1 xícara (chá) de iogurte natural

noz-moscada ralada na hora a gosto

pimenta-do-reino moída na hora a gosto

toda a carne-seca cozida e desfiada

1. Se estiver fazendo o recheio enquanto a massa está pré-assando, apenas reduza a temperatura para média. Caso contrário, preaqueça o forno a 180 °C (temperatura média).

2. Rale o queijo de coalho na parte médio do ralador. Pique fino a cebola.

3. Numa frigideira antiaderente, derreta a manteiga em fogo médio. Junte a cebola e refogue até ficar transparente. Coloque a carne-seca desfiada e mexa bem por 5 minutos.

4. Numa tigela, bata bem os ovos com um garfo. Junte o leite, o iogurte, o queijo ralado e mexa até a mistura ficar homogênea. Tempere com noz-moscada e pimenta-do-reino (como o queijo e a carne são bem salgados, não precisa temperar com sal).

5. Na massa pré-assada coloque metade da carne-seca. Regue com metade do creme de ovos. Coloque o restante da carne e complete com o creme.

6. Com cuidado para não derramar o recheio, leve a torta ao forno para assar por 1 hora ou até que a superfície fique dourada. Retire do forno e deixe esfriar e firmar por 15 minutos antes de servir. Se quiser, sirva à temperatura ambiente. Para aquecer a quiche, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido médio por 15 minutos. Sirva com o chutney de abóbora.

500 g de abóbora japonesa descascada em cubos

½ cebola

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de açúcar mascavo (ou mel)

1 colher (sopa) de vinagre de vinho branco

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1. Numa panela com água fervente coloque a abóbora para cozinhar por 5 minutos.