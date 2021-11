Hora de brilhar: confira inspirações com tendência Y2K que vai dominar looks em 2022

O atual cenário marcado pela volta dos eventos impacta vários – se não todos – segmentos da vida humana e quando se trata da moda não é diferente. A liberdade de sair de casa e se permitir viver esse momento único, além de muito esperado, fica em evidência nos looks das fashionistas. Decotes, mini comprimentos, fendas e principalmente brilhos dominam as composições e prometem ficar para 2022.

Se você é do time das tendências Y2K, do time do brilho e da purpurina ou do time de pessoas que vão ousar sem medo nos próximos momentos, você precisa conferir 5 inspirações imperdíveis com muito brilho envolvido. Confira: