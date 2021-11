Hübner abre vagas de emprego; veja cargos

A Hübner está com vagas abertas em diferentes regiões do Paraná. Se você está buscando recolocação no mercado de trabalho? Talvez essas vagas se encaixem no seu perfil. Confira, a seguir, os cargos e cidades disponíveis para as funções!

Hübner está contratando novos colaboradores paranaenses

A empresa Hübner foi fundada no ano de 1980, é responsável por fornecer suprimentos às indústrias automotivas. O Grupo conta com 4 indústrias no Brasil, atuando nas áreas de autopeças, fundição e usinagem.

Os cargos disponíveis são para atuar em cidades do Paraná, confira as vagas:



Você Pode Gostar Também:

Analista de RH (Paraná);

Desenhista (Ponta Grossa);

Assistente Fiscal (Araucária);

Técnico de Fundição (Ponta Grossa);

Mecânico Industrial e Montagem Industrial (Paraná);

Mecânico de Manutenção Industrial (Ponta Grossa);

Analista de Desenvolvimento Organizacional (Ponta Grossa);

Líder de Almoxarifado e Expedição (Ponta Grossa).

Todos os cargos exigem requisitos e qualificações diferenciadas, sendo necessário ler atentamente as informações antes de se candidatar às vagas.

Além dos salários compatíveis aos cargos, a empresa oferece benefícios aos seus colaboradores, entre eles: plano médico e odontológico, seguro de vida, auxílio farmácia, refeitório e vale transporte.

Veja também: Pactual tem NOVOS empregos pelo país; veja cargos

Como realizar a sua inscrição

Aos candidatos paranaenses interessados em fazer parte do Grupo Hübner, deverão realizar sua candidatura através do site de inscrição.

É importante que o candidato esteja atento a todos os campos obrigatórios, principalmente ao item telefone e e-mail que são meios de comunicação. É dessa forma que a empresa entrará em contato para informar as próximas etapas do processo.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!