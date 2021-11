Hulu Live Login 2022 Android, iOS, PC

Hulu é uma das plataformas de streaming mais populares da Disney. A plataforma de streaming está disponível apenas para usuários dos Estados Unidos e não pode ser usada em outros países. O Hulu é mais conhecido por ter uma ampla variedade de programas de TV, filmes, conteúdo exclusivo do Hulu, conteúdo infantil e muito mais. Se você é um cidadão dos Estados Unidos e deseja assinar o Hulu, estamos aqui para ajudá-lo com isso. Este artigo irá guiá-lo através da criação completa da conta no Hulu, como você pode fazer login na sua conta no Android, iOS ou PC. Também iremos discutir os planos que o Hulu tem para oferecer aos usuários.

Como se inscrever no Hulu Live TV?

Inscrever-se no Hulu é fácil. Para fazer isso, você precisará de uma conexão estável com a Internet e de um dispositivo com navegador. Você pode usar seu PC ou telefone celular para se inscrever / criar uma conta no Hulu. Você pode verificar Contas Hulu Premium gratuitas. Abaixo estão as etapas para ajudá-lo a se inscrever no Hulu-

Abra o navegador no dispositivo que você está usando e acesse o site oficial do Hulu. Você pode clicar aqui ligação para acessar o site oficial do Hulu.

Ao visitar o site oficial, você verá um Inicie o seu teste gratuito botão na página inicial. Clique neste botão para criar uma conta na plataforma.

Na próxima página, você deverá escolher seu plano. Você pode alternar entre o plano básico e a confusão e salvar o plano. Selecione o plano que você acha que pode ser a melhor opção para você.

A próxima página solicitará que você crie sua conta. Para isso, você terá que inserir seus dados como e-mail, senha, nome, data de nascimento, sexo, etc. Assim que terminar de preencher as informações, clique em Prosseguir. Em seguida, você será solicitado a verificar o e-mail que acabou de associar ao Hulu.

Você será solicitado a confirmar sua opção de pagamento para continuar com sua assinatura.

Depois de fazer tudo isso, você terá criado com êxito uma conta no Hulu.

Hulu Login 2022 – Ativar

Agora que você criou sua conta e deseja fazer login em diferentes dispositivos, esta parte do artigo o ajudará. Dividimos esta seção em três partes, informando como você pode fazer login em sua conta em seu PC, dispositivos Android e dispositivos iOS.

Faça login no Hulu em seu PC

Se você tiver um PC e quiser fazer login em sua conta do Hulu no PC, siga as etapas abaixo-

Em seu navegador, acesse o site oficial do Hulu. Você pode clicar aqui ligação , e você será direcionado para o site oficial do Hulu.

No canto superior direito da tela inicial, você verá um Conecte-se botão. Clique nisso.

Você será solicitado a inserir as credenciais da sua conta. Digite seu e-mail e sua senha. Agora verifique o captcha e clique em Conecte-se para entrar em sua conta.

Faça login no Hulu em seu dispositivo Android

Se você deseja fazer login no Hulu em seu dispositivo Android (telefone ou tablet), siga as etapas abaixo-

Abra o Loja de jogos no seu dispositivo Android.

No Loja de jogos, procurar Hulu e abri-lo.

Agora clique em Instalar para baixar e instalar o aplicativo Hulu em seu dispositivo.

Abra o Hulu aplicativo em seu dispositivo Android. Você verá um Conecte-se botão aqui; toque nele.

Você será solicitado a inserir as credenciais de sua conta para poder fazer login em sua conta do Hulu. Insira as credenciais da sua conta e toque em Conecte-se para entrar na sua conta.

Faça login no Hulu no iOS

Caso você esteja usando um dispositivo iOS (iPad ou iPhone) e queira assistir ao conteúdo do Hulu em seu dispositivo iOS, a seguir estão as etapas para fazer login no Hulu em um dispositivo iOS-

Abra o Loja de aplicativos no seu dispositivo iOS.

No Loja de aplicativos, procurar Hulu e abra a primeira opção que aparece na tela.

Baixe e instale o aplicativo Hulu em seu dispositivo iOS.

Após a instalação do aplicativo, abra-o em seu dispositivo.

Na tela inicial do aplicativo Hulu, você verá um Conecte-se botão; toque nele.

Agora insira suas credenciais de conta para sua conta Hulu e, em seguida, toque no Conecte-se botão para fazer login em sua conta Hulu em seu dispositivo iOS.

Plano de assinatura do Hulu – www hulu com activate

Existem atualmente três planos básicos e três pacotes e salve o plano para o Hulu. O plano básico do Hulu são os seguintes-

Hulu (sem anúncios) – Este plano custa US $ 12,99 por mês. Este é o plano sem anúncios do Hulu, que permite que você assista ao conteúdo do Hulu sem ser interrompido pelos anúncios.

Hulu- O preço deste plano é de $ 6,99 / mês, e você pode assistir a todo o conteúdo do Hulu, mas com anúncios.

Hulu + TV ao vivo- Este plano custa $ 64,99 / mês, e você terá acesso ao conteúdo do Hulu, bem como mais de 65 canais ao vivo e sob demanda.

Falando sobre o pacote e plano de economia do Hulu, é o seguinte-

Hulu (sem anúncios) – O conteúdo do Hulu e o conteúdo da Disney + e ESPN + estão disponíveis com este plano. O plano custa $ 19,99 / mês e não há anúncios.

Hulu- Este plano custa $ 13,99 / mês e trará a você conteúdo ESPN +, Disney + e Hulu. Existem anúncios neste plano do Hulu.

Hulu + TV ao vivo- O preço deste plano é de $ 72,99 / mês. Você terá acesso ao conteúdo ESPN +, Disney + e Hulu, junto com acesso à TV ao vivo no Hulu.

Palavras finais – Hulu Ativar

É assim que você pode criar uma conta no Hulu e fazer login em seus diferentes dispositivos. Também discutimos os diferentes planos definidos pelo Hulu, que você pode escolher. Esperamos que este artigo o ajude a saber como se inscrever no Hulu, criar sua conta e fornecer informações detalhadas sobre os planos no Hulu.