Hurb tem vagas de emprego para todo o país

A Hurb, a maior agência online de viagens do Brasil, está com novas oportunidades de emprego em todo território nacional. Lembrando que todas as vagas disponíveis para trabalhar na empresa podem ser preenchidas por pessoas com deficiência (PCDs). Confira abaixo algumas informações e como se inscrever!

Hurb anuncia 45 novas oportunidades de emprego

São 45 vagas disponíveis para trabalhar na Hurb, em sua grande maioria para trabalhar na modalidade presencial com atuação no Rio de Janeiro, mas algumas outras oportunidades oferecem regime home office ou modelo de trabalho híbrido, a depender do local de atuação que o colaborador vai ocupar.

As oportunidades estão distribuídas nos seguintes cargos:



Você Pode Gostar Também:

Engenharia de Dados;

Engenharia de Software;

Engenharia de Testes;

Relacionamento Pessoal e Comercial.

Para realizar a inscrição para qualquer uma das oportunidades acima, os candidatos devem possuir ensino superior em alguma área específica relacionada aos cargos, além de experiência na área de atuação.

A empresa busca profissionais que além de capacitados sejam pró ativos, criativos e amem realizar sonhos de maneira simples e agradável.

São mais de 700 colaboradores que completam o quadro de funcionários da empresa, divididos na sede do Rio de Janeiro e em São Paulo capital. Todo um time preparado para tornar o ramo do turismo uma área com inovação tecnológica.

Veja também: Brisanet tem vagas de emprego pelo país; veja cargos

Como se inscrever

Os interessados em realizar sua inscrição deverão acessar o link. Não esqueça de manter seu currículo sempre atualizado, principalmente os campos de telefone, e-mail para contato e localização.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!