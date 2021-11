iBahia Entrevista: conheça o segredo por trás do apelido de Jonas Esticado

Quem diria que um ex-camelô se tornaria um dos maiores artistas do Brasil? Ele é natural de Juazeiro de Norte, exemplo de superação, cheio de simplicidade e bom humor. Estamos falando de Jonas Esticado, artista forrozeiro que viu sua carreira mudar do dia para noite.

“A gente trabalha muito para se obter o sucesso, mas imaginar e achar que vai chegar onde chegou, você não se imagina nunca. Não passa pela cabeça. Hoje, já posso chegar num show e cantar umas doze músicas seguidas e a galera vai cantar junto comigo. É claro que depois de ‘Investe em mim’, a coisa mudou, virou outra realidade. Graças a Deus, outras pessoas chegaram através do ‘Investe em mim’, se não o Brasil inteiro, né? Eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou e colaborou pra isso”, declarou o artista a repórter Mayra Lopes no iBahia Entrevista.

Durante o bate papo, muitos segredos foram revelados pelo cantor de 27 anos. Um deles foi como surgiu o ‘Investe em Mim’.

“Um dos principais colaboradores foi Gustavo Lima e Andressa Suíta. Tudo aconteceu ali, foi uma brincadeira em uma live que aconteceu a música e hoje, estamos aí desfrutando e procurando outros sucessos, outras músicas. Já já a gente consegue de novo”, brincou ele.

Fiel às próprias origens, Jonas é apaixonado pela cidade onde nasceu e foi nesse momento que o iBahia descobriu o tal segredo do ‘Esticado’.

“Olha, o esticado é uma gíria muito usada no Nordeste quase que todo, mais usado no Ceará porque quando o negócio é bom, cê estica até amanhecer o dia, né? Eu, quando fazia shows em barzinho, que costumava tocar três horas de show, três horas e meia e a galera não ficava satisfeita, pedia: ‘estica mais um pouquinho, estica mais meia hora aqui’. E hoje, a gente anda ‘esticando’ mas, não tanto. Quando dá eu ‘estico’, mas com a agenda cheia, né? Complica, 30 shows no mês, 40 shows no mês… a gente tenta esticar como pode”, contou Jonas. Foto: Reprodução/Instagram



O show

Jonas vai se apresentar no próximo dia 11 de dezembro, às 15h, no Pier XV. O show será em Buraquinho, no munícipio de Lauro de Freitas, e os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital a partir de R$ 150, no 4º lote.

Durante a entrevista, ele falou sobre a expectativa para o evento: “Rapaz, eu tava muito ansioso pra esse show. Tô ainda! A gente tá preparando muita coisa boa principalmente porque a gente acabou de lançar músicas novas do nosso mais novo EP ‘Paredão no Talo’, e que tem a participação do Tierry e Kart Love. Então, o que eu puder mostrar de novidade desse show eu vou tá mostrando, músicas inéditas…Eu sei que a galera é atualizada demais, ligada no repertório e animada também. A gente vai mandar vir”, pontuou animado.

Inicialmente, o show estava programado para o dia 6 de novembro. Mas, o evento foi cancelado em luto à morte da cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo. Na ocasião, a equipe do artista emitiu uma nota. Confira neste link. Foto: Reprodução/Instagram Relação com Marília Mendonça

Assim como muitos artistas, Jonas Esticado tinha um carinho especial por Marília Mendonça. O cantor adiou o show, como citado acima, em luto e solidariedade. Quando abordamos o assunto, ele chegou a relatar momentos únicos com a cantora entre a correria dos shows.

“A gente se encontrou…ela sempre muito simpática, muita gente boa, a gente batia um papo ali rápido, sempre naquela correria. A gente sempre tava fazendo dois shows na noite; eu fazendo dois, ela fazendo dois, fazia umas fotos, mas se notava que ela era uma pessoa muito gente boa, muito acolhedora, que amava o que fazia ali, tava sempre brincando com todo mundo, tomando uma”, relembrou.

Jonas também contou como recebeu a notícia do acidente: “Eu tava no Pará, na cidade de Santarém, eu ia fazer o embaixador junto com o Gustavo. E aí, a gente ficou sabendo da notícia quando estava acabando de almoçar. Gustavo tava em casa ainda, ia sair pra Santarém, não teve como, não teve clima, clima, né?”, revelou pensativo o cantor.