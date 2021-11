iBahia Entrevista: veja bastidores de ‘Mariguella’, 1º filme de Wagner Moura

Simplicidade, força e coragem são três das inúmeras características presentes entre eles dois. A cronologia do tempo proporcionou a união entre essas histórias e o resultado foi em um ‘filme de amor’. A honra no olhar de ser representante do filme, que evidencia a vida e a luta de um brasileiro, baiano, pai e do homem considerado o principal inimigo do Brasil durante o período da ditadura militar, é clara. Não teve nenhum momento em que os detalhes passassem desapercebidos. Foi assim, o iBahia Entrevista com Wagner Moura – ator, diretor, roteirista e produtor de ‘Mariguella’.

O longa estreia nas salas de cinema de todo o país no próximo dia 4 de novembro. E durante o papo com a jornalista Mayra Lopes, Wagner contou detalhes de como foi participar de tantos processos ao mesmo tempo.

“Eu me sentia dirigindo o filme, dentro daquilo. Eu estava com os atores, eu estava ali com eles. Como ator, eu gosto de ser filmado também deste jeito…pra mim, o mais importante é os atores fluírem com suas energias nas cenas”, contou o diretor.