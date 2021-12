Ibama publica edital com mais de 500 oportunidades; há vagas na Bahia

No final da tarde desta segunda-feira (29), foi liberado o edital do novo concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais). Ao todo serão oferecidas 568 vagas, sendo distribuídas em 432 para ensino médio e 136 para nível superior.

As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (1°) até o dia 20 de dezembro. Os salários podem ser de até R$ 8.547,64. No caso do ensino médio, a seleção é para o cargo de técnico ambiental, como remuneração inicial de R$ 4.063,34 , já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458 e gratificação de desempenho de R$ 1.382,40, com jornada de 40 horas semanais.

Já para o nível superior, ao todo são 96 vagas para analista ambiental e 40 para analista administrativo. Os salário inicial é de R$ 8.547,64 para ambos os cargos, já considerando auxílio-alimentação de R$ 458. Há vagas para a Bahia, tanto em nível médio quanto superior.

Para os interessados, Aa inscrições do concurso Ibama poderão ser feitas somente pela internet, no site do Cebraspe. No primeiro dia o acesso poderá ser feito a partir das 10h até as 18h do último dia de atendimento. É preciso realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 70 para os cargos com exigência de ensino médio e R$ 102 para nível superior. O pagamento poderá ser feito até o dia 5 de janeiro.

Como serão as provas

A aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso Ibama estão marcadas para ocorrer no dia 30 de janeiro. Para todos os cargos terão duração de 4h30 e serão aplicadas no período da manhã para os cargos de analistas e à tarde para os técnicos.

Para a prova objetiva, serão aplicadas 120 questões, 50 de conhecimentos básicos e 50 de conhecimentos específicos. A prova dissertativa exigirá uma dissertação de até 30 linhas, versando sobre atualidades para os candidatos a técnico, conhecimentos específicos para analista administrativo e opções de três temas de conhecimentos específicos para analista ambiental.