IBGE expõe plano do Censo para representantes da Prefeitura de Penedo e vereadores

Pesquisa que seria realizada em 2020 foi adiada por causa da pandemia de Covid-19

Decom PMP

O planejamento do IBGE para o Censo 2020, pesquisa adiada em função da pandemia de Covid-19, foi apresentado por servidores do órgão federal para representantes da Prefeitura de Penedo e da Câmara de Vereadores.

A reunião ocorreu no plenário do Poder Legislativo Municipal nesta terça-feira, 23, com a presença de vereadores e coordenadores das Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social.

A pesquisa que atualiza dados populacionais e o perfil socioeconômico do povo brasileiro está prevista para ser realizado no próximo ano, trabalho que será feito em Penedo por 49 recenseadores, cinco supervisores e dois agentes censitários.

A equipe que vai bater de porta em porta e de supervisão da coleta de dados será definida por meio de Processo Seletivo Simplificado de responsabilidade do IBGE.

O órgão federal também prepara uma ação educativa nas escolas de Penedo com objetivo de orientar estudantes sobre a importância do censo, informação que precisa chegar aos pais ou responsáveis para que atendam os recenseadores.

Quando a pesquisa começar, na prática, todo recenseador trabalhará devidamente identificado com uniforme, boné e crachá, respeitando ainda as normas de controle sanitário que estiverem em vigor durante o censo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP