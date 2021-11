“Ibra das Araucárias” e “Imperador do Vale” disputam artilharia da Série B – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – Muita coisa está em jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. São quatro times por uma vaga no G4 e três lutando para não ficarem com as duas que restam no Z4. Mas tem também a disputa pela artilharia.

Os principais candidatos são Léo Gamalho (Coritiba) e Edu (Brusque), que chegam na última rodada empatados com 16 gols cada um. Correndo por fora está Rafael Navarro (Botafogo), com 14.

CONFIRA A ARTILHARIA COMPLETA DA SÉRIE B DO BRASILEIRO!

Chamado pelos torcedores de “Ibra das Araucárias” por conta da semelhança com o sueco Ibrahimovich, Léo Gamalho vai entrar em campo antes dos seus concorrentes. O jogo do Coritiba com a Ponte Preta, em Campinas, foi antecipado para essa sexta-feira porque não interfere na tabela.

“Foi um ano muito positivo, um dos melhores da minha carreira. Vivi muitos momentos especiais junto com meus companheiros. Pude estar fazendo muitos gols e ajudar a equipe. Me senti presente, me senti ajudando”, disse Léo Gamalho.

CONCORRENTE!

Empatado com Léo Gamalho, o “Imperador do Vale”, como Edu é chamado pela torcida do Brusque, vai entrar em campo sabendo o que precisa saber para ser o artilheiro da Série B de 2021. O Quadricolor encerra sua participação no domingo, contra o Goiás, na Serrinha.

Autor de 38% dos gols marcados pelo Brusque na Série B, Edu retornou aos gramados justamente na primeira rodada do campeonato depois de romper os ligamentos do joelho em agosto de 2020. O atacante ainda ficou marcado por ter defendido um pênalti de Felipe Gedoz na vitória sobre o Remo, por 3 a 1, pela 30ª rodada.

CORRENDO POR FORA

Com dois gols a menos que Léo Gamalho e Edu, Rafael Navarro torce para que seus concorrentes passem em branco para ter chance de coroar o grande ano com a artilharia da Série B. Isso porque o Botafogo não só conquistou o acesso à elite como se sagrou campeão.

Neste domingo, Rafael Navarro vai estar em campo contra o Guarani, no Estádio Nilton Santos. Essa será a despedida com a camisa botafoguense. Embora não fale publicamente, o atacante está de malas prontas para defender o Minnesota United, dos Estados Unidos.