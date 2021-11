iCertus tem mais de 100 vagas de emprego no Paraná

A empresa iCertus abriu mais de 100 vagas para contratação de novos colaboradores. Os setores de atuação são Vendas, Recursos Humanos, Atendimento ao cliente e Marketing. Os cargos são para a cidade de Curitiba/PR. Confira a seguir!

Empresa iCertus abre oportunidades de emprego em Curitiba

Fundada na cidade de Curitiba/PR, iCertus é uma Startup que vem crescendo cada dia mais. O intuito da empresa é ajudar empresas industriais de pequeno porte, utilizando uma gestão inovadora e inteligente, além de possuir crédito facilitado.

Proporcionando experiências intuitivas e agradáveis, com ícones de compreensão facilitada, todas as informações constam no mesmo lugar possibilitando que o empresário acompanhe todo o funcionamento de sua empresa.



A empresa está se aperfeiçoando cada vez mais e agora conta com inteligência artificial em seus processos, ajudando pequenas indústrias em sua produtividade e crescimento.

A iCertus está oferecendo 100 oportunidades de emprego para diferentes áreas de atuação, são elas:

Administração;

Financeiro;

Vendas;

Marketing;

Atendimento ao cliente;

Desenvolvimento;

Produto.

Os candidatos ainda podem escolher a forma que pretendem exercer o cargo, de forma remota, híbrida ou ambos.

Como realizar sua inscrição

Para se inscrever em uma das vagas, os candidatos devem realizar sua inscrição através do iCertus Trabalhe Conosco.

Aos candidatos que possuem interesse nas vagas e queiram aumentar as chances de contratação, é necessário estudar sobre a empresa e sobre as vagas ofertadas, antes de realizar sua entrevista.

A inscrição iCertus é realizada pelo site da empresa através de um formulário onde constam diversas perguntas pessoais, como foi sua trajetória profissional e o porquê eles devem contratá-lo.

Responda ao questionário de forma clara e honesta, e somente o necessário. As chances de contratação aumentam quando o candidato é objetivo em suas respostas.

