Idas e vindas! De olho na reta final da Copa Verde, Paysandu segue reformulação no elenco – Futebol Interior

Belém, PA, 20 (AFI) – Depois de bater na trave na briga pelo acesso, o Paysandu está passando por um momento de reformulação do seu elenco visando a temporada de 2022. Tanto que neste final de semana, a equipe confirmou a renovação de contrato com três jogadores e confirmou a saída de um outro.

Dentre as renovações, todas são de empréstimos visando apenas a reta final da Copa Verde, já que o goleiro Elias Curzel, o meia-atacante José Aldo e o atacante Laércio tinham contrato apenas até dia 30 de novembro, que foi estendido até 12 de dezembro, com possibilidade de seguirem no ano que vem.

A negociação foram feitas em acordo com Chapecoense, Guarani de Palhoça-SC e Cruzeiro, respectivamente, donos dos atletas. Por outro lado, depois de muitos rumores, enfim o Papão confirmou a saída do volante Paulinho.

Ele já havia deixado o clube no final do mês de outubro, que teve sua rescisão confirmada por pedido próprio. Neste ano, Paulinho fez 25 jogos, nesta que foi a segunda passagem do atleta pelo Papão.