Ídolo deixa time rebaixado na Série C para acertar com equipe que irá disputar a elite do Carioca em 2022 – Futebol Interior

Recife, PE, 10 (AFI) – Chegou a hora do adeus. Depois de mais de três anos e meio no Santa Cruz, o atacante Pipico está se despedindo da equipe após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C para acertar com o Madureira, onde irá disputar a elite do Campeonato Carioca em 2022.

O atacante até tinha contrato com o Santa Cruz até o final de 2022, mas devido a nova realidade financeira do clube, ambas as partes chegaram a um acordo e nesta quarta-feira (10) foi rescindido o vínculo de forma amigável. Pipico estava no Santa Cruz desde 2018 e durante toda sua passagem fez 107 jogos e marcou 46 gols.

Apesar de ter sido considerado ídolo pela torcida nos últimos anos com gols decisivos, a relação acabou se deteriorando, tanto que em sua última partida oficial pela equipe, contra o Floresta, na Pré-Copa do Nordeste, ele até marcou foi gols no tempo normal, mas acabou errando uma cobrança na disputa de pênalti.

Pipico, que também estava no radar do Volta Redonda, deve ser oficializado pelo Madureira nos próximos dias para iniciar a preparação para o Carioca.