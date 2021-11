Idoso é preso acusado de dirigir sob efeito de álcool e provocar engavetamento; vídeo

Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta (12) acusado de dirigir sob efeito de álcool e provocar um engavetamento com quatro veículos na Avenida Fernandes Lima, próximo a um hipermercado no bairro da Gruta. Segundo informações dos demais condutores, três veículos estavam parados no semáforo quando o motorista…

Um idoso de 65 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta (12) acusado de dirigir sob efeito de álcool e provocar um engavetamento com quatro veículos na Avenida Fernandes Lima, próximo a um hipermercado no bairro da Gruta.

Segundo informações dos demais condutores, três veículos estavam parados no semáforo quando o motorista do Fiat Strada os atingiu por trás em alta velocidade. O acusado se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas segundo a Polícia Militar, apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Mais embriaguez

Militares do 1º BPM, durante rondas na Avenida Dr. Antonio Gouveia, em Pajuçara, flagraram o momento em que um motociclista, de 33 anos, avançou uma faixa de pedestres, por pouco não atropelando transeuntes. O motociclista foi abordado e apresentava, segundo a PM, sinais visíveis de embriaguez, além de não portar nenhum documento pessoal.

Durante conversa cos os militares, ele confessou ter inferido bebidas alcoólicas em Massagueira e seguia para a sua residência.