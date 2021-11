Idoso é preso por estuprar adolescentes da própria família no sudoeste do estado

Um idoso e um homem, da mesma família, foram presos na última sexta-feira (26) em Maiquinique, sudoeste do estado, acusado de estupro. De acordo com a prisão, mandados de prisão preventiva foram emitidos após denúncias envolvendo duas adolescentes de 13 e 15 anos.

O pai das vítimas segue foragido e é suspeito de cometer o mesmo crime. A Polícia Civil não detalhou o parentesco dos presos com as adolescentes, mas informou que as garotas eram primas e foram abusadas desde a infância.

O caso foi descoberto depois que um quarto homem, de 52 anos, foi preso por estuprar a enteada no mês de outubro. Com essa prisão, uma das adolescentes se encorajou e buscou a polícia. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.