Idoso suspeito de beijar criança de 7 anos à força é encontrado morto em cela

Um idoso de 62 anos, preso após ser denunciado por tentar beijar uma menina de sete anos à força, foi encontrado sem vida em uma cela do Centro Integrado de Segurança Pública de Teotônio Vilela, no agreste do Estado. O nome do acusado será preservado.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Alagoas 24 horas, o suspeito fora detido por integrantes da Guarda Municipal da cidade e levado ao Cisp, após denúncia da mãe da menina. Ainda de acordo com a denúncia, a menor teria ido à casa do vizinho pedir água, quando foi molestada pelo adulto.

O idoso foi preso em flagrante e levado à Delegacia de São Miguel dos Campos, onde foi autuado, e posteriormente foi conduzido ao Cisp, onde deverá permanecer à disposição da Justiça. Nesta segunda (22), no entanto, o idoso foi encontrado morto com um lençol no pescoço.

Caberá, agora, à Polícia Civil determinar as circunstâncias da morte do preso. Perícia e IML foram acionados pelo delehado Arthur Cesar para os procedimentos de praxe.