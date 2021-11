IEL abre matrículas para bolsas de pesquisa e extensão técnico-científica

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com inscrições abertas para processo seletivo para bolsas de pesquisa e extensão técnico-científica no Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX). As bolsas são para vagas de monitor, técnico e apoio técnico que vão atuar nos núcleos operacionais do PEIEX nas cidades de Salvador (6 vagas), Feira de Santana (6 vagas), Ilhéus (4 vagas) e Luís Eduardo Magalhães (4 vagas), além dos polos de atendimento situados em Vitória da Conquista (2 vagas) e Aracaju/SE (2 vagas).

Os candidatos selecionados receberão bolsas que variam de R$900 a R$5.900, pelo período de até 24 meses, de acordo com as categorias para as quais forem selecionados. Os interessados têm até o dia 11 de novembro para se candidatar. Para isso, devem enviar o currículo e toda a documentação requerida para o e-mail peiex.bahia@fieb.org.br. Mais informações sobre o processo seletivo estão detalhadas no edital, que está disponível no site do IEL (ielbahia.com.br).