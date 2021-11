IFAP recebe inscrições para o Processo Seletivo 2022 até 28 de novembro

O Instituto Federal do Amapá (IFAP) receberá as inscrições para o Processo Seletivo 2022 até o dia 28 de novembro. Conforme estabelecido no edital, o Instituto abriu o período de inscrição na última segunda-feira, dia 1º de novembro.

Os interessados deverão realizar a inscrição on-line, por meio do site do IFAP. Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa no valor de R$ 10 até o dia 29 de novembro.

O edital prevê o benefício da isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. Os interessados devem solicitar a isenção entre os dias 8 e 12 de novembro, por meio do preenchimento do anexo V do edital do Processo Seletivo. É preciso enviar o documento por meio do sistema de acompanhamento das inscrições. Conforme o edital, o documento passará por análise da comissão de seleção.

Vagas e seleção

Esse Processo Seletivo é aberto aos estudantes que estão concluindo o 9º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2021, pois visa o preenchimento de 400 vagas nos cursos técnicos integrados do IFAP.



As oportunidades estão distribuídas nos seguintes campi: Campus Laranjal do Jari (80 vagas), Campus Macapá (180 vagas), Campus Porto Grande, (60 vagas), e Campus Santana (80 vagas).

A seleção dos novos alunos será feita a partir da análise do histórico escolar do ensino fundamental, principalmente das notas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Serão analisadas as notas dos 6º, 7º e 8º anos. Por isso, o histórico escolar é um dos documentos exigidos no ato da inscrição.

De acordo com o cronograma, o Instituto deve liberar o resultado provisório no dia 13 de dezembro. Já o resultado final do Processo Seletivo 2022 está previsto para o dia 3 de janeiro de 2022.

