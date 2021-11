IFBA abre 665 vagas em cursos técnicos gratuitos em Salvador

Estão abertas as inscrições do processo seletivo 2022 para cursos técnicos gratuitos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Somente no campus Salvador serão ofertadas 665 vagas. A instituição ofertará vagas em mais de 20 cidades baianas.

As vagas disponíveis no campus Salvador são para cursos técnicos nas formas integrada e subsequente. Os cursos integrados são destinados aos(às) candidatos(as) que, até a data de sua matrícula no Instituto, tenham concluído o ensino fundamental (1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano). Nessa forma, há vagas para automação industrial (40), eletrotécnica (40), geologia (10), química (60), refrigeração e climatização (40), edificações (30), mecânica (40) e eletrônica (40). Já os cursos subsequentes são destinados aos(às) candidatos(as) que, até a data de sua matrícula no IFBA, tenham concluído o ensino médio (1º ao 3º ano). Nessa forma, há vagas para automação industrial (45), eletrotécnica (60), hospedagem (80), manutenção mecânica industrial (60), instalação e manutenção eletrônica (60) e saneamento (60).

As inscrições deverão ser realizadas até 17 de dezembro, através do sistema online de inscrições, disponível no site.