IFMG irá ofertar 932 vagas para a seleção de candidatos do SiSU 2022

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) divulgou o quadro de vagas ofertadas na primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022. De acordo com o documento de adesão, ao todo, a oferta é de de 932 vagas para a seleção de novos alunos para o ingresso no primeiro semestre.

De acordo com o Instituto, poderão concorrer às vagas os estudantes que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 e que realizarem a inscrição no SiSU 2022.

Ainda segundo o IFMG, haverá reserva de vagas conforme estabelecido na Lei de Cotas (Lei n° 12.711/2012). Portanto, do total das oportunidades, 50,21% serão destinadas a estudantes oriundos da rede pública de ensino, pretos e pardos e indígenas.

Há ainda a reserva de 51 vagas (5,47%) de acordo com a ação afirmativa para atendimento às pessoas com necessidades específicas. As outras 413 vagas (44, 31%) são para a modalidade de ampla concorrência.



Você Pode Gostar Também:

Sobre o SiSU 2022

O Ministério da Educação (MEC) recebeu entre os dias 8 e 12 de novembro os documentos de adesão das instituições públicas de ensino superior ao SiSU do primeiro semestre de 2022. O prazo para a retificação dos documentos de adesão, caso necessário, termina nesta sexta-feira, dia 19 de novembro.

De acordo com o MEC, a seleção da 1ª edição do SiSU 2022 será feita exclusivamente por meio das notas do Enem 2021. Desse modo, a pasta só irá divulgar a data de inscrição do processo seletivo após o Inep liberar o resultado do exame. As provas do Enem 2021 estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro.

Confira mais detalhes no edital do SiSU.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UPE divulga os locais de prova das duas primeiras etapas (I e II) do SSA 2022.