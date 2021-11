IFPA encerra o período de inscrição do PSU 2022 nesta sexta-feira (12)

O período de inscrição do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2022 do Instituto Federal do Pará (IFPA) termina nesta sexta-feira, dia 12 de novembro. Desse modo, os interessados têm até as 23h59 de hoje para realizar a inscrição.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas por meio do site do IFPA e são gratuitas.

A seleção do PSU 2022 visa o preenchimento de vagas em cursos superiores, em cursos técnicos integrados e cursos técnicos subsequentes. Portanto, os estudantes devem se inscrever de acordo com o tipo de curso pretendido.

A oferta do IFPA para os cursos técnicos integrados é de 2.940 vagas, enquanto para os cursos subsequentes a oferta é de 1.445 oportunidades.



Seleção e vagas do PSU 2022

De acordo com o IFPA, a seleção de candidatos para os cursos superiores será feita por meio das notas dos 1º e 2º anos do ensino médio (ou equivalente) nas disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física e Biologia.

O Instituto está oferecendo 1.628 vagas para os cursos superiores. De acordo com o edital, 50% das vagas são para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública.

As vagas estão distribuídas pelos campi Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Conceição do Araguaia, Castanhal, Itaituba, Marabá Industrial, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

Para a seleção de candidatos para os cursos técnicos integrados, o IFPA irá avaliar as notas obtidas pelos estudantes nos 6°, 7° e 8° anos do ensino fundamental. Serão consideradas as notas das disciplinas de Português, Matemática, Ciências, História e Geografia. Já para os cursos técnicos subsequentes, a análise será das notas de Português e Matemática dos dos 1º e 2º anos do ensino médio. Portanto, os candidatos deverão enviar o histórico escolar para análise.

Datas importantes

Prazo final para inscrição : 12 de novembro;

: 12 de novembro; Análise das notas : de 19 a 25 de novembro;

: de 19 a 25 de novembro; Divulgação do resultado preliminar : 29 de novembro;

: 29 de novembro; Recursos : até 30 de novembro;

: até 30 de novembro; Resultado final: 3 de dezembro.

De acordo com a instituição, o período de matrícula dos aprovados na primeira chamada será do dia 6 ao dia 9 de janeiro. Há a previsão de uma segunda chamada está prevista para 21 de janeiro.

Confira mais detalhes no site do IFPA.

