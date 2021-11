IFPE prorrogou período de inscrição do Processo Seletivo 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) prorrogou o período de inscrição do Processo Seletivo 2022. Desse modo, os interessados poderão realizar a inscrição até o dia 14 de novembro. As inscrições são gratuitas.

O IFPE abriu as inscrições no dia 19 de outubro. De acordo com o edital, o prazo terminaria no dia 7 de novembro.

Os interessados devem realizar as inscrições on-line, por meio do site de Ingresso do IFPE.

O IFPE irá divulgar no dia 24 de novembro a lista preliminar de inscrições. Os estudantes cujas inscrições forem indeferidas poderão retificar dados e anexar nova documentação, quando necessário, nos dias 25 e 26 seguintes.



Sobre o Processo Seletivo 2022

O Instituto não irá aplicar provas neste processo seletivo devido à pandemia da covid-19. Conforme o edital, a seleção será feita a partir da análise de desempenho escolar do Ensino Fundamental ou Médio ou por meio da nota geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ainda de acordo com o edital, ao todo, o IFPE está ofertando 4.631 vagas distribuídas nos seus 16 campi para ingresso em 2022: 958 vagas são para cursos superiores; 2.355 vagas para cursos técnicos na modalidade Subsequente – para quem já cursou ensino médio; 1.283 vagas para cursos técnicos na modalidade Integrado; e 35 vagas na modalidade Proeja – de Qualificação Profissional.

Do total, 60% das vagas estão reservadas para a seleção de estudantes que cursaram todo o Ensino Fundamental ou Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD), de acordo com a Lei de Cotas.

O resultado preliminar está previsto para o dia 7 de dezembro, enquanto o resultado final será publicado no dia 17 do mesmo mês, após a análise dos recursos.

