Igor Fernandez e marido relatam ataques homofóbicos: ‘Qual crime cometemos?’

O ator Igor Fernandez, de ‘Bom Sucesso’ e ‘Sob Pressão’, assinou uma união estável na última segunda-feira (1) com o psicólogo Gabriel Soares. E desde então, eles receberam uma série de ataques homofóbicos nas redes sociais.

Nesta terça, o casal postou algumas das ações e desabafaram: “O povo tá espumando. Tá vendo por que isso é importante? As pessoas morrem por isso todos os dias. Com uma faca na mão, algumas dessas pessoas me matariam. Qual crime eu cometi mesmo?”, questionou Igor pelos stories. “O crime foi amar um ao outro”, legendou Gabriel ao repostar o desabafo do marido.

Em seu perfil pessoal, Gabriel também mostrou indignação. “Galera, homofobia é crime! Inaceitável esses tipos de comentários. Esse foi só um de muitos. Muito triste”, escreveu ele expondo um comentário que dizia “falta de uma surra nesses descarados”.

O psicólogo ainda afirmou que o casal vai tomar medidas legais após os ataques. “Peço que continuem me encaminhando todos os prints com os ataques homofóbicos, pois o advogado Daniel Vargas e o deputado Carlos Minc levaram tudo para a comissão de combate à intolerância da Alerj e estão nos ajudando. O escritório Aiva Advogados está conosco também”, publicou.

As informações são da Revista Quem.

Foto: Reprodução / Redes Sociais