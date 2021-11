Igor Kannario critica carnaval privado planejado por Ivete Sangalo: ‘Não podem aceitar’

O deputado federal Igor Kannario, criticou a festa de carnaval privada, planejada por Ivete Sangalo, na última terça-feira (23). A empresa IESSI Music Entertainment, da cantora baiana, alugou o Centro de Convenções de Salvador para uma folia paga com data prevista para fevereiro.

De acordo com informações de Leo Dias, do Metrópoles, a cantora seria uma das atrações confirmada para o evento. Através de seu perfil do Instagram, Kannario criticou a privatização da festa.

“Vai ter Carnaval pros ricos e não vai ter pros pobres que pagam imposto e sustentam essa por** toda? Como que Ivete tem o poder de alugar o Centro de Convenções, fazer seis dias de Carnaval, e a prefeitura e o governador não pode pegar a Fonte Nova ou o Parque de Exposições, alugar também, e fazer seis dias de Carnaval pro povo da maloca?”, iniciou.

“Eu acho que os blocos afro, de samba, os blocos de axé, a galera da pipoca não podem aceitar isso. Não pode engolir isso seco, não! Os ambulantes merecem trabalhar, a galera que ganha dinheiro através do Carnaval merece sustentar suas famílias. Como é que o povo pobre vai ficar sem o Carnaval? Isso tá errado!”, finalizou o cantor.

Confira o vídeo com a crítica: