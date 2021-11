Igreja Nova: Vereador Alando Lima volta a ter acento na diretoria da UVEAL

O vereador por Igreja Nova, Alando Lima (PP), voltou a compor a diretoria da União dos Vereadores de Alagoas – UVEAL. O parlamentar igreja-novense que foi o mais votado do PROGRESSISTAS no município no último pleito eleitoral de 2020, já havia passado pela diretoria do órgão como vice-presidente, na oportunidade tendo a honra de também ter participação na União dos Vereadores do Brasil – UVB, como Superintendente.

Para Alando Lima a sua volta à UVEAL, na condição de Conselheiro no CONEDES, lhe traz mais energia e disposição para trabalhar junto com colegas de parlamentos diversos do Estado de Alagoas, sempre buscando garantir o diálogo que fortaleça a classe e leve ideias para o encontro das soluções para os problemas vividos pela população dos municípios alagoanos.

Em seu terceiro mandato, Alando vem acumulando experiência política que lhe torna apesar de jovem, um edil reconhecido no cenário político estadual, tendo em seu currículo a destacada atuação na UVEAL como vice-presidente nos anos de 2015 e 2016, quando eleito na ocasião com o então vereador Hugo Wanderley, atualmente, prefeito de Cacimbinhas.