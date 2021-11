Empresa global de design, inovação e software, a ilegra tem 23 vagas abertas em diversas áreas e funções.Há chances para posições efetivas e de estágio, com possibilidade de trabalho remoto.

As vagas estão distribuídas entre as áreas de Desenvolvimento, Recursos Humanos, Digital Design & Inovação e Operação. Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Agile Coach, Analista de Cloud, Analista de dados (PowerBI), Analista de testes automatizados Sênior, Business Development Manager (US Based), Customer Success Junior, Data Analytics – CRM, Database Administrator, Devops Azure, Especialista Android, Especialista iOS, Head de TI & Transformação Digital, Pessoa Arquiteta de Software, Pessoa Arquiteta de Software, Pessoa Desenvolvedora Android Pleno, Pessoa Desenvolvedora Back-end .Net (Sênior), Pessoa Desenvolvedora Frontend Angular Sênior, Pessoa Desenvolvedora Frontend React Pleno, Pessoa Desenvolvedora Fullstack, Pessoa Desenvolvedora Salesforce Pleno, Pessoa Desenvolvedora Salesforce Sênior, Pessoa Engenheira de Dados e Pessoa Engenheira de Dados.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui home office, auxílio home office, apoio a cursos e certificações, assistência médica, assistência odontológica, parceria com o Zenklub, vale refeição, vale alimentação, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página https://ilegra.gupy.io/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como os requisitos e escopo de atuação. No endereço é possível cadastrar, também, o currículo na posição desejada.



Sobre a ilegra

A ilegra é uma empresa global de design, inovação e software que desenvolve estratégias e experiências de cliente que transformam negócios. Há unidades espalhadas no Rio Grande do Sul, São Paulo e Lisboa, com um time remoto de vários cantos do Brasil.

Atualmente, a empresa integra o ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, sendo reconhecida por suas ações.