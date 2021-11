Imovelweb tem vagas de emprego com salários de R$4.000

Está em busca de colocação no mercado de trabalho? A Imovelweb está com NOVAS vagas de emprego. A empresa é pertencente ao grupo Navent, especializada no ramo de publicidade voltado ao setor imobiliário e está presente em 8 países. No Brasil opera nas cidades de Curitiba, São Paulo, Indaiatuba, Distrito Federal, Ribeirão Preto, entre outros. CONFIRA!

Imovelweb anuncia NOVAS vagas de emprego

Com salários que variam entre R$4.000,00 e R$6.000,00, a Imovelweb está oferecendo 8 oportunidades para o cargo de Executivo de contas na cidade de Ribeirão Preto e busca profissionais comprometidos, que gostem de trabalhar em equipe e estejam sempre em busca de melhores resultados.

Dentre as funções dos novos Executivos de Contas, estão:



Você Pode Gostar Também:

Manutenção da carteira dos clientes;

Organizar as rotinas e reuniões com clientes;

Atualizar o sistema CRM sobre novas informações de vendas;

Aumentar e manter o faturamento das carteiras;

Administrar o Churn e incentivar a utilização dos produtos ofertados pela empresa.

Quais os requisitos para se candidatar:

Possuir experiência com a área de Vendas;

Experiência anterior com gestão de Carteiras e rentabilidade;

Escolaridade Superior Completa;

Excel de nível avançado (possuem testes durante o processo seletivo para comprovação);

Disponibilidade para utilizar veículo próprio.

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais que atenderem aos requisitos, poderão realizar sua inscrição através do Vaga Executivo de Contas.

Além dos salários compatíveis ao cargo, a Imovelweb oferece alguns benefícios, como por exemplo, plano médico e odontológico, auxílio combustível, auxílio creche, convênio com empresas parceiras, auxílio estacionamento, horários flexíveis, seguro de vida, disponibilidade de home office, entre outros.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!