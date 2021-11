Império: Salvador supera trauma ao falar que matou uma pessoa; entenda

Salvador (Paulo Vilhena) vai se libertar do trauma que tem antes de se tornar um pintor consagrado. O pintor falará sobre o assunto com Orville (Paulo Rocha) e Helena (Júlia Fajardo), que estarão tentando o convencer a deixar o passado para trás e viajar a Paris. “Eu matei uma pessoa”, afirmará o artista.

“Eu sou um esquizofrênico, mas quando eu estou medicado não faço o mal. Mas é que só de pensar naquele dia…”, declarará Salvador. “Não pensa, não pensa! Vamos pensar só em coisa boa? Paris? Vamos pensar em Paris?”, rebaterá Helena, incentivando-o a superar o trauma.

Ele perceberá que tudo o que fez foi por causa do distúrbio e aceitará a oferta do empresário francês responsável pela exposição. O artista viajará para a Europa com a namorada e o amigo. “Sim, eu quero ir a Paris. E você pode falar tudo sobre a minha vida”, disparará o pintor nas cenas final da novela. As informações são do site Notícia da TV.