‘Império’: Último capítulo tem luta de José Alfredo para salvar Cristina e mortes

O último episódio de “Império” vai ao ar nesta noite (5) e promete ser intenso. Confira o resumo com spoilers do final da novela:

Agora o embate é com José Pedro. Alfredo segue a orientação do filho e larga a arma para ir ao seu encontro. Mas Cristina aproveita uma distração do seu sequestrador para derrubá-lo no chão. O comendador aproveita o momento para desarmar o seu filho e libertar Cristina.