Impressionante! Sem olhar, Falcão acerta travessão quatro vezes seguidas. VEJA VÍDEO – Futebol Interior

Campinas, SP, 05 (AFI) – Mesmo não atuando profissionalmente desde 2018, o maior ídolo do futsal mundial segue impressionando com seus vídeos na internet. Desta vez, Falcão acertou nada menos que quatro bolas seguidas no travessão, mesmo sem olhar para a bola.

No vídeo postado recentemente em seu canal no YouTube, em que conta com a participação de duas jovens promessas que disputaram a Copa do Mundo de Futsal pela seleção brasileira, os alas Ricardinho e Leozinho, nem Falcão acreditou no que conseguiu fazer.

ASSISTA AO VÍDEO

“Não é possível. Acertei mais uma? Que isso”, disse o craque, enquanto os jovens já de despediam após perder o desafio: “Valeu Falcão, você é uma máquina”.

No desafio, a meta era acertar o travessão quatro vezes. Além de conseguir o objetivo, Falcão acertou a última de letra, só para ‘tirar uma onda’ com os parceiros de gravação.