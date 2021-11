O lançamento da Casa do Hip-Hop Bahia, que seria na tarde desta sexta-feira (12), foi cancelada por decreto do Governo do Estado.

O governador da Bahia decretou luto de três dias no estado pelo falecimento do deputado estadual João Isidorio. Por estar instalada em um equipamento público, a organização decidiu pelo adiamento do evento.

A inauguração do espaço que fica no Pelourinho segue sem data específica, mas uma nova será comunicada em breve.