Incêndio atinge e destrói residência durante a madrugada

Ascom Bombeiros

Uma casa ficou destruída por um incêndio durante a madrugada deste domingo (14), no município de Olho d’Água das Flores, no Sertão de Alagoas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre como as chamas se iniciaram. Dois quartos do imóvel ficaram completamente destruídos.

Os militares se dirigiram ao local e conseguiram controlar o fogo antes que atingisse outros imóveis da região.