Incêndio destrói residência em Igaci

Alagoas na Net/Arquivo

Um incêndio destruiu, na tarde desta segunda-feira, 22, uma residência localizada no Sítio Guariba, na cidade de Igaci, agreste alagoano.

Informações do Corpo de Bombeiros dão fala que uma guarnição, com três militares, esteve no local por volta das 16h10. Quando a equipe chegou ao local, o fogo já tinha consumido toda residência, que possuía cerca de 50 m².

Os bombeiros da guarnição ABS 10 realizaram o rescaldo a fim de evitar novos focos de incêndio. Não há registro de feridos na ocorrências, apenas danos materiais.

Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio.