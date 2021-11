Indireta? Modelo que estava na morte de MC Kevin detona Deolane Bezerra: ‘Ignorância’

A advogada e influencer Deolane Bezerra, viúva do cantor MC Kevin, recebeu uma bela de uma indireta, neste sábado (13).

A invertida partiu da modelo Bianca Dominguez, que esteve presente durante o acidente trágico que resultou na morte do funkeiro. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma mensagem que deixou os internautas com uma pulga atrás da orelha.

“É preciso tomar cuidado com os rótulos e aparências pois há mulheres mais valentes que homens, homens mais sensíveis que crianças, crianças mais sofridas que idosos, idosos mais rápidos que jovens e jovens mais sábios que idosos. Há graduados que dão aula de ignorância e analfabetos ensinando a vida. E assim segue a estrada”, disparou.

O post, é claro, foi interpretada como uma diretíssima para Deolane. Bianca bloqueou seu perfil na web para evitar novos ataques. Confira publicação: