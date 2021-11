Inep registrou 26% de abstenção no primeiro dia de provas do Enem 2021

Em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo, dia 21 de novembro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou o número de inscritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 ausentes no primeiro dia de provas.

De acordo com o presidente do órgão, Danilo Dupas, 26% dos 3,1 milhões de inscritos no Enem não compareceram para a aplicação das provas. Anteriormente, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o índice de abstenção foi de 24%, mas o Inep corrigiu a informação.

Conforme dados divulgados pela autarquia federal, o índice de abstenção foi maior entre os inscritos para o Enem digital. Do total dos inscritos para as provas digitais, 46,1% faltaram. Entre os inscritos para as tradicionais provas impressas, a abstenção foi de 25,5%. O exame recebeu 3.109.762 inscrições para a prova impressa, enquanto o Enem digital recebeu 68.891 inscrições.

A coletiva de imprensa contou com a presença do diretor de operações dos Correios, Carlos Henrique Ribeiro, do delegado Cléo Mazzotti, da Polícia Federal, e de Milton Ribeiro, chefe do Ministério da Educação (MEC), além de Danilo Dupas.



Durante a coletiva, o ministro da Educação afirmou que a pasta considerou o primeiro dia de provas do Enem 2021 “um sucesso”.

Ribeiro aproveitou a ocasião para comentar mais uma vez a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre as questões do Enem começarem “a ter a cara do governo”. A fala do presidente levantou suspeitas de interferências do governo no exame.

No entanto, segundo o ministro, a prova segue “o mesmo padrão”. “[…] tentaram politizar a prova e não teve nenhuma interferência. Talvez, se tivesse, algumas perguntas talvez não estariam ali”, afirmou.

Provas do Enem 2021

Neste domingo, dia 21 de novembro, o Inep aplicou a prova de redação e as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. A prova de redação é a única discursiva do exame, as outras provas contaram com 90 questões objetivas.

No próximo domingo, dia 28 de novembro, os participantes farão as provas de matemática e ciências da natureza. De acordo com o cronograma, a aplicação está marcada para começar às 13h30.

Confira mais detalhes no edital do Enem 2021.

