Ingressos para shows de Alcione e Criolo serão liberados na próxima semana

Como informado pelo iBahia na noite desta quarta-feira (17), a Concha Acústica já tem data de retorno e com shows especiais de Criolo e Alcione. Intitulado “Encontros Tropicais: Frequências do Gueto”, o show gratuito acontece no dia 26 de novembro, em Salvador. Segundo o jornalista Marrom, ainda participarão do evento Larissa Luz e Carlinho Brown, com venda de 800 pares de ingressos.

Para garantir as entradas, é necessário realizar um cadastro no site (devassaencontrostropicais.com.br) do evento, a partir de 20 de novembro às 00h. Todos os pré-cadastros feitos antes desta data não estão válidos, portanto, para quem já realizou o processo, é necessário refazer na data indicada.