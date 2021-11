Inscrições para programa de estágios da Kimberly-Clark termina nesta sexta (19)

Termina nesta sexta-feira (19), as inscrições para o programa de estágio 2022 da Kimberly-Clark. São mais de 40 vagas voltadas para inclusão negros, pessoas com deficiência e para jovens de baixa renda. As oportunidades estão distribuídas entre as áreas: Marketing, Trade Marketing, Finanças, Pesquisa e Desenvolvimento, Comunicação Corporativa, Recursos Humanos e Operações Industriais.

Os contratados irão atuar nas cidades de São Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), Suzano (SP), Camaçari (BA), Rio de Janeiro (RJ), Fortaleza (CE) e Belo Horizonte (MG).