Inspirado no filho, Maurício de Souza prepara personagem gay para Turma da Mônica

Mauricio de Souza está preparando um personagem gay para fazer parte da Turma da Mônica e tem em casa sua inspiração. O novo integrante será inspirado em seu filho, Mauro Souza, de 30 anos. A iniciativa é motivo de comemoração para o herdeiro, que revelou para os pais que era homossexual aos 18, e hoje vive em harmonia com a família e seu namorado, Rafael Piccin.

“É uma ideia linda e um gesto de amor e carinho do meu pai. A diversidade sempre esteve presente na Mauricio de Sousa Produções. São mais de 400 personagens de várias idades, etnias, enfim, cada um do seu jeitinho. Não será diferente agora, mas, com certeza, sinto que falta um personagem gay”, disse Mauro à “Veja”.