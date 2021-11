Inteligência emocional para vestibular: Dicas práticas

A inteligência emocional para vestibular pode ajudar o vestibulando na hora de estabelecer uma rotina mais equilibrada emocionalmente.

Afinal, com a carga de tarefas e conteúdos, a pressão mental pode se fazer presente. E isso tende a sobrecarregar as emoções do sujeito, quando a situação não é bem manejada.

Assim sendo, trouxemos dicas que podem lhe ajudar a lidar com as “emoções à flor da pele” presentes na rotina dos estudantes. Acompanhe-nos!

Como colocar em prática a inteligência emocional para vestibular

Mas afinal, como podemos colocar a inteligência emocional para vestibular em prática? Veja algumas ideias:



1- Cuide da sua rotina com muito carinho

Tenha uma rotina bem equilibrada. Não deixe que os conteúdos se acumulem com o passar dos dias. Saiba respeitar o seu tempo, estudando por meio de uma rotina que seja adequada aos seus limites.

2- Atente-se à sua respiração

Cuide da sua respiração. Pratique a respiração diafragmática quando se sentir um pouco mais estressado e ansioso.

3- Pratique a meditação

A meditação pode lhe ajudar a melhorar o foco e a concentração. Além disso, ela diminui as crises de estresse e ansiedade que temos no dia a dia. Para tanto, comece a praticá-la sempre que possível, desenvolvendo-se cada vez mais.

4- Conheça os seus limites e respeite-os

Saiba quais são os seus limites e respeite-os. Por exemplo, se você só consegue ler ininterruptamente por 10 minutos, atente-se às pausas necessárias depois desse período. Não fique “forçando a barra”, pois isso poderá lhe frustrar.

5- Estude com pausas inteligentes

Falando em pausas, lembre-se de que elas devem ser inteligentes e regulares. Nada de querer ser um super-herói dos estudos, hein? Nós precisamos dessas pausas para não sobrecarregar o corpo e a mente.

Assim você se sente mais leve durante os estudos e consegue seguir a sua rotina com mais leveza.

6- Converse com alguém sobre como você se sente

Se você estiver se sentindo triste, ansioso ou estressado, use a inteligência emocional para vestibular por meio de uma conversa franca com alguém. Afinal, conversar com uma pessoa de confiança pode ajudar a aliviar as angústias internas, trazendo mais bem-estar e qualidade de vida.

7- Entenda que ninguém é perfeito

Saiba aceitar que ninguém é perfeito. A inteligência emocional para vestibular também se envolve com esse reconhecimento.

Isso quer dizer que se em algum momento você não se sair tão bem quanto gostaria, isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim. Você é, apenas, uma pessoa! Com falhas e pontos fortes. Aceitar isso impede que você sinta tanta dor diante de uma frustração.

8- Escute as suas emoções

Saiba escutar as suas emoções quando elas aparecerem. Pare de deixá-las de lado, simplesmente. Mas sim, escute as suas angústias, pense sobre elas, converse sobre o assunto e encontre formas de descarregar essas dores; seja por meio de palavras, lágrimas, arte, enfim.

Assim você impede que tudo fique “dentro de você”, desgastando a sua saúde mental. Cuide-se dessa maneira e use a inteligência emocional para vestibular de forma inteligente.