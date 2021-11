Interino da Chapecoense vê melhora defensiva, mas quer mais finalizações contra o Cuiabá – Futebol Interior

Chapecó, SC, 03 (AFI) – Cuiabá e Chapecoense entram em campo nesta quinta-feira, às 21h, em jogo antecipado da 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma importante vitória, os mato-grossenses querem usar novamente a força da Arena Pantanal para ficarem ainda mais perto da permanência. Já os catarinenses estão em situação bem delicada, cada vez mais próximos do rebaixamento.

CLASSIFICAÇÃO

Na última rodada, o Cuiabá venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e chegou a 38 pontos, na décima colocação. Para permanecer na elite, o clube trabalha com o objetivo de 45 pontos, mas também já pensa em vaga nas competições continentais.

Há nove jogos sem vencer e vindo de três derrotas seguidas, a Chapecoense está na 20.ª colocação com 13 pontos. Restando nove partidas, pode chegar a no máximo 40, enquanto o Bahia, primeiro fora da zona do rebaixamento, em 16.º, já tem 33.

COMO VEM A CHAPE

​Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, o técnico interino Felipe Endres gostou da atuação do time. Com isso, a expectativa é de que repita a escalação, já que não tem nenhum jogador suspenso. O departamento médico segue com Bruno Silva, Léo Gomes, Felipe Santana, Perotti, Renê Júnior, Tiepo e Vagner.

O treinador afirmou que o time melhorou na defesa e precisa chegar mais ao ataque. “Fiquei feliz com o desempenho e comprometimento dos jogadores, apesar da derrota.

Agora, é continuar trabalhando a parte mental e tentar buscar mais o ataque. Melhoramos defensivamente e vamos em busca de aumentar as finalizações. Sabemos da dificuldade e temos que manter a guarda alta. A nossa luta é conta nós mesmos“, avaliou.

CHAPECOENSE: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joilson e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike, Kaio Nunes e Anselmo Ramon. Técnico: Felipe Endres.