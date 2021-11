Interior: fortes chuvas deixam prefeituras em estado de alerta

Neste final de semana, as fortes chuvas afetaram muitas cidades do interior do estado. Duas pessoas morreram levadas por uma enxurrada e centenas de famílias ficaram desalojadas e desabrigadas. Confira abaixo:

A prefeitura de Itacaré, sul da Bahia, suspendeu as aulas na rede municipal neste segunda-feira (29). A decisão aconteceu depois das fortes chuvas que caíram no final de semana, sobretudo na noite do sábado (27).

A prefeitura da cidade informou que segue em alerta e declarou que montou uma equipe especial de atendimento à população. Durante as chuvas, um barranco cedeu e a lama atingiu diversas casas na localidade da Pituba.

Anagé

Cerca de 50 pessoas ficaram desabrigadas após as chuvas que caíram no sudoeste baiano. De acordo com informações da Defesa Civil do Estado (Sudec), as ruas das cidade ficaram alagadas. Houve ainda registros de quedas de árvores e muros. A rede elétrica se danificou e uma torre ficou em risco de desabamento.

As famílias ainda tiveram perdas materiais, mas ainda não há uma estimativa dos prejuízos.

Itaberaba

Em duas horas, choveu em Itaberaba, no Piemonte do Paraguaçu, o equivalente a previsão de quase dois meses. Segundo a prefeitura da cidade, no sábado (27) foram registrados 130 milímetros. Duas pessoas – uma servidora da área de educação e um pedreiro que tentou salvá-la – morreram levados por uma enxurrada. A chuva ainda deixou 44 famílias desabrigadas, 18 desalojadas (encaminhadas para casa de familiares) em um total de 103 pessoas afetadas pelo temporal. Rui Barbosa e Iaçu

Cidades próximas a Itaberaba também tiveram transtornos com as chuvas, como foi o caso de Rui Barbosa e Iaçu. Na primeira cidade choveu 80 mm no final de semana. De acordo com a prefeitura, 53 pessoas ficaram desabrigadas.