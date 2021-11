Internacional 2 x 1 Athletico – De virada e com dois gols de Edenilson – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 13 (AFI) – O Internacional continua em alta no Campeonato Brasileiro. Neste sábado à noite venceu o Athletico, por 2 a 1, em jogo válido pela 32.ª rodada. Sem perder há 12 jogos no Beira-Rio, o Colorado aparece com 47 pontos, em sétimo lugar. O Furacão continua com 38 pontos, em 14.º lugar.

Os dois gols colorados foram marcados por Edenilson, convocado para a Seleção Brasileira para suprir Casemiro, suspenso nas Eliminatórias Sul-Americanas.

VEJA MELHORES MOMENTOS E OS GOLS !

MOVIMENTAÇÃO E GOLS

O primeiro tempo foi movimentado. Mesmo visitante, o furacão começou melhor, com destaques para as atuações de Nikão e Terans. Conseguiu seu gol aos 36 minutos num contra-ataque. Terans fez jogada individual, passou por dois adversários e chutou para as redes na saída de Marcelo Lomba.

Mas o empate saiu logo, curiosamente, num contra-ataque do Colorado aos 39 minutos. Moisés e Patric tabelaram e a bola ficou com Palacios que ajeitou, com capricho, ara o chute de Edenilson.

COLORADO MELHOR

No segundo tempo, o Inter voltou melhor. Tanto que na base do roque de bola conseguiu empurrar o Athletico para seu campo defensivo. O visitante não ameaçou o goleiro Marcelo Lomba.

O gol da virada saiu aos 19 minutos, quando Jhonny roubou a bola e fez o passe para Maurício. Ele chutou prensado e a sobra ficou para Edenilson. O meia mostrou categoria e tocou para as redes com uma cavadinha.

Depois disso, não houve jogo. Alguns jogadores do Internacional, inclusive, forçaram o terceiro cartão amarelo

PRÓXIMOS JOGOS

Na quarta-feira, o Internacional vai enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal. Na terça-feira, o Athletico recebe o líder Atlético Mineiro.