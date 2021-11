Internacional x Athletico-PR – Colorado vai entrar no G6? – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 12 (AFI) – O Internacional não quer deixar mais uma chance de entrar no G6 do Brasileirão escapar e por isso precisa da vitória sobre o Athletico-PR, neste sábado, às 19 horas, no Beira-Rio, pela 32ª rodada.

Na rodada do meio de semana, o Internacional foi derrotado pelo Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul, e estacionou nos 44 pontos, na sétima colocação. Uma vitória colocaria o Colorado no G6.

Faltando uma semana para a final da Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino, em Montevidéu, no Uruguai, o Athletico-PR vem de duas vitórias seguidas e é o nono colocado, com 41 pontos.

INFORMAÇÕES DO ATHLETICO-PR

Antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, no próximo dia 20, em Montevidéu, no Uruguai, o Athletico-PR recebe o líder Atlético-MG, na próxima terça-feira. Tudo indica que o técnico Alberto Valentim poupe os titulares.

Neste sábado, porém, o treinador deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição. O meia Cittadini entra no lugar de Erick após cumprir suspensão automática, enquanto o lateral-esquerdo Abner recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o Ceará, por 2 a 1, e será substituído por Pedrinho.

Outra baixa, além de Abner, é o meia Fernando Canesin, que foi substituído contra o Ceará após sofrer uma pancada. O zagueiro Nicolás Hernández era dúvida pelo mesmo motivo, mas foi relacionado e vai para o jogo.

INFORMAÇÕES DO INTERNACIONAL

O técnico Diego Aguirre conta com reforços para escalar o Internacional. O lateral-direito Saravia e o meia Patrick retornam após cumprirem suspensão contra o Juventude, enquanto o lateral-esquerdo Moisés foi liberado pelo departamento médico.

Por outro lado, Aguirre não vai poder contar com seu artilheiro. Autor de 11 gols no Brasileirão, Yuri Alberto recebeu o terceiro cartão amarelo em Caxias do Sul e será substituído por Matheus Cadorini, que marcou o gol de honra contra o Juventude.

Convocado nesta sexta-feira por Tite para defender a Seleção Brasileira na terça, contra a Argentina, devido a suspensão de Casemiro, o volante Edenilson está confirmado para o jogo.