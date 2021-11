Internada com pneumonia, Valesca Popozuda tranquiliza fãs: ‘Tô bem’

Após a assessoria de imprensa de Valesca Popozuda confirmar o internamento da cantora por pneumonia bacteriana, a funkeira foi as redes sociais e tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

No Twitter, Valesca afirmou que seus sintomas são leves e que ela está bem. “Amores eu tô internada, NÃO É COVID, é pneumonia mesmo.”, ressaltou ela. A cantora explicou que está seguindo o tratamento, fazendo uso de medicamento intravenoso e confirmou que segue no hospital. Apesar do susto, Valesca disse que “está ótima”.

“Porém graças a Deus os sintomas são leves, tosse. A equipe médica super atenciosa e tô aqui porque estou tomando medicamento intravenoso, que é mais rápido mesmo. Mas tô bem e obrigada pelas orações!”, escreveu a funkeira. “Já já tô em casa!! Mas tô ótima”, acrescentou a artista.

Confira a publicação da cantora: