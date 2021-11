Intervenção urbana marca 20 anos da Conferência de Durban

Entre 16 e 19 de novembro acontece, em Salvador, uma ação sociocultural com jovens negros e negras, chamada “Cores e Vozes das Periferias”. A ação tem o objetivo de marcar os 20 anos da Conferência de Durban – Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. Dentre as principais questões discutidas, estava a necessidade das nações se comprometerem com políticas de reparação ao continente africano.