Intuit Quickbooks abre vagas de emprego em TI

A Intuit Quickbooks, está oferecendo 17 vagas de emprego para candidatos que possuem experiência em tecnologia. A empresa trata-se de uma financeira que possui em seu sistema pacotes de software voltados à área da contabilidade. Seus serviços são prestados a pequenas e médias empresas. Confira!

Intuit Quickbooks anuncia 17 vagas de emprego

A Intuit Quickbooks disponibiliza uma ferramenta que possibilita que as empresas tenham acesso a diversas contas, através de um aplicativo onde podem armazenar dados sobre o fluxo de caixa e relatórios financeiros, oferecendo todo o suporte para seus clientes, além de emitir notas fiscais, controlar as horas trabalhadas dos seus colaboradores, controle de estoque, emissão de boletos sem custos adicionais e controlar as contas a receber.

O objetivo é que seus clientes tenham o controle financeiro de suas empresas na palma da mão, facilitando a contabilidade além de ajudar em seu crescimento. A Intuit Quickbooks oferece treinamento aos usuários para o manuseio do aplicativo, além de um mês de teste grátis.



Os requisitos para os candidatos que desejam fazer parte da equipe Quickbooks, é possuir conhecimento do idioma inglês, mas não necessariamente ser fluente, pois a empresa subsidiará o curso aos candidatos que possuam conhecimento básico na língua.

As vagas disponíveis na empresa são para diversos cargos, entre eles front-end, full stack, back end, e diversos outros.

Além das oportunidades e do salário, alguns benefícios também são oferecidos, como por exemplo, ações da empresa em dólar, auxílio anual de R$4.000,00 e 50 dias de férias remuneradas durante o ano.

Como realizar sua inscrição

Aos candidatos interessados nas vagas oferecidas pela Intuit Quickbooks, que se encaixem nos requisitos exigidos pela empresa, é necessário acessar o link de participação e, realizar sua candidatura.

