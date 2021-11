Ipiranga abre matrículas para o programa de trainee; o salário é de R$ 7,6 mil

As inscrições para o Programa Trainee Ipiranga 2022 já estão abertas e vão até o dia 5 de dezembro. Com remuneração de R$ 7,6 mil mensais aos selecionados e uma série de benefícios, ele acontecerá no Rio de Janeiro e está aberto a candidatos(as) de todo o país com formação entre janeiro de 2016 e dezembro de 2021. Para participar, os interessados podem ter concluído curso superior de qualquer área.

O novo Programa Trainee Ipiranga, que no ano passado teve mais de 24 mil inscritos, será iniciado em fevereiro de 2022, com duração de 12 meses. Além da capacitação, os selecionados terão benefícios como participação nos resultados, planos de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, horário flexível, home office parcial e vale-transporte. Os participantes admitidos neste processo ingressarão na empresa para atuar nas áreas Comercial; Tecnologia, Inovação e Novos Negócios; Planejamento e Finanças; Operações e Sustentabilidade.

Para preencher a vaga é preciso ter disponibilidade para residir na cidade do Rio de Janeiro e para viagens, com mobilidade para qualquer localidade do Brasil, é um pré-requisito, enquanto o inglês é um diferencial. Também é desejável experiência prévia de, no mínimo, dois anos. As inscrições para a nova edição podem ser feitas neste link.